Фаворит "Танцев со звездами" разводится с женой - СМИ

Пара воспитывает дочь и сына.

Один из фаворитов шоу "Танцы со звездами" Владимир Остапчук, по сообщениям СМИ, подал на развод со своей супругой Еленой Войченко, с которой знаком с университета.

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Свадьба пары состоялась 12 лет назад. С тех пор у них родилось двое детей - дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Остапчук лично принес заявление на развод в Подольский районный суд города Киева. Об этом сообщает Clutch, ссылаясь на анонимный источник.

Отметим, что последнее видео с Еленой Остапчук публиковал в Instagram еще в средине августа 2019 года, а у самой девушки последняя фотография с мужем датирована 27 сентября 2019.

Ранее сообщалось, что украинская певица Яна Соломко развелась с донецким бизнесменом Олегом Солодуховым после пяти лет брака.