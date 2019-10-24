"Как хорошо фотошопом поработали!": лицо Лорак вызвало жаркие споры в сети (фото)

Певица нарядилась в белоснежные штаны и короткий топ на тонких бретельках.

Украинская певица Ани Лорак поделилась новым ярким фото. Вид певицы вызвал жаркие споры в сети.

Снимок она разместила в своем Instagram.

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Певица нарядилась в белоснежные штаны и короткий топ на тонких бретельках. В руках у нее был букет полевых цветов.

Отметим, что Лорак выглядела очень молодо и свежо. Однако некоторые подписчики усомнились в том, что певица действительно так выглядит в реальной жизни.

"Как хорошо фотошопом поработали! Очень прям здорово!", - написали ее злопыхатели.

При этом большая часть подписчиков восхитилась красотой Лорак и назвала ее красавицей.