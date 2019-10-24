"Как хорошо фотошопом поработали!": лицо Лорак вызвало жаркие споры в сети (фото)
21:46, 24 октября 2019Звезды
779 0
Певица нарядилась в белоснежные штаны и короткий топ на тонких бретельках.
Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поделилась новым ярким фото. Вид певицы вызвал жаркие споры в сети.
Снимок она разместила в своем Instagram.
Читайте такжеMARUV снялась в рекламе российского Comedy Сlub (видео)
Певица нарядилась в белоснежные штаны и короткий топ на тонких бретельках. В руках у нее был букет полевых цветов.
Отметим, что Лорак выглядела очень молодо и свежо. Однако некоторые подписчики усомнились в том, что певица действительно так выглядит в реальной жизни.
"Как хорошо фотошопом поработали! Очень прям здорово!", - написали ее злопыхатели.
При этом большая часть подписчиков восхитилась красотой Лорак и назвала ее красавицей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter