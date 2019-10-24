Лазарев показал подросшую дочь, которую скрывал (фото)
13:17, 24 октября 2019Звезды
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Подписчики звезды отмечают, что брат и сестра очень похожи внешне.
Лазарев показал своих детей / instagram.com/lazarevsergey
Российский певец Сергей Лазарев показал поклонникам фотографию своей годовалой дочери Анны и сына Никиты. Девочка появилась на свет от суррогатной матери.
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Фотография с детьми появилась на странице артиста в Instagram. "Папа приехал", - коротко подписал он снимок, на котором дети Лазарева улыбаются. Счастлив и их отец, который держит сына и дочь на руках.
Подписчики звезды отмечают, что брат и сестра очень похожи внешне.
Напомним, что Сергей Лазарев лишь недавно официально подтвердил, что у него растет годовалая дочь. Анне уже исполнился годик.
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