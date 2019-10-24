Лазарев показал подросшую дочь, которую скрывал (фото)

Подписчики звезды отмечают, что брат и сестра очень похожи внешне.

Российский певец Сергей Лазарев показал поклонникам фотографию своей годовалой дочери Анны и сына Никиты. Девочка появилась на свет от суррогатной матери.

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Фотография с детьми появилась на странице артиста в Instagram. "Папа приехал", - коротко подписал он снимок, на котором дети Лазарева улыбаются. Счастлив и их отец, который держит сына и дочь на руках.

Подписчики звезды отмечают, что брат и сестра очень похожи внешне.

Напомним, что Сергей Лазарев лишь недавно официально подтвердил, что у него растет годовалая дочь. Анне уже исполнился годик.