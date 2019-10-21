Тина Кароль взбудоражила Instagram платьем с высоким разрезом (фото)

Ассиметричный верх с одним открытым плечом и эффектной линией декольте добавлял еще большую соблазнительность луку звезды.

Тина Кароль в девятом выпуске шоу «Танцы со звездами», который состоялся 20 октября, появилась в студии в пикантном алом платье в пол с высоким разрезом.

Соответствующие фото размещены в Instagram певицы.

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Кароль сверкала стройной ножкой, мелькающей в разрезе роскошного наряда. Ассиметричный верх с одним открытым плечом и эффектной линией декольте добавлял еще большую соблазнительность луку звезды. Талию певица подчеркнула тонким тканевым поясом в тон платья.

Тина довершила образ изящным ожерельем и туфлями с открытым носком на высокой шпильке.