"Я готова": Могилевская рассказала о важном решении
Известная певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, почему только сейчас решилась на решительный шаг – стать мамой.
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В интервью программе «Утро с Украиной» Наталья Могилевская отметила, что всю жизнь делала выбор в пользу карьеры. Пробовала себя в разных амплуа: певица, продюсер, телеведущая, писательница. Личную жизнь откладывала на потом.
Брак с украинским бизнесменом Дмитрием Чалым продержался год – пара рассталась в 2005 году. Через год Наталья уже была с бизнесменом Егором Долининым. Через пять лет гражданского брака пара рассталась. И только сейчас певица готова к важному для каждой женщины шагу.
«Я готова стать мамой, раньше никогда не хотела, хотя много раз была возможность – тогда я не чувствовала, что готова», – поделилась Наталья Могилевская.
Но будет это усыновление, как модно в Голливуде, или все же певица отважится на решительный шаг – пока не известно.
«Все будет, как заготовлено Богом, я доверяю судьбе и доверяю вселенной, поэтому знаю, что все будет так, как должно быть. Но точно чувствую, что по судьбе должна это пройти для того, чтобы стать полноценной мамой для тысяч детей в своей школе», – признается артистка.
Интересно, песня «Полюбила» говорит о вероятном материнстве звезды или именно о том, что в жизнь Натальи пришла настоящая любовь? Но и об этом Могилевская говорит загадками:
Ваууу! #Полюбила более 500 000 просмотров в YouTube 😍 Это песня-намерение. Моя философия такова: наша сила желаний или сила духа настолько велики, что если чего-то и правда хотеть, все обязательно будет. Верю, что если желание рождается от чистого сердца, когда оно сильное, красивое, эму начинают все силы помогать. Сила веры огромная, ее нельзя недооценивать. Спасибо всем создателям моей новой истории! Я люблю Вас! ❤ Снимаем клип на эту песню? Да/Нет? Жду в комментариях от вас ответы 💋 Автор музыки: Наталья Могилевская и Ростислав Раенко Автор слов: Наталья Могилевская Sound Production: FOXXSTUDIOS @_foxxstudios_ Сведение: Вадим Лисица @vadimlisa Идея и монтаж лирик видео: Яна Калагастова @kalagast.ova Фото: Мария Правосуд @ohmime Макияж: Анжела Посохова @aposokhova Прическа: Лера Горностай @leragornostay Стиль: NAVRO @navro P. S. Кто еще не слышал трек, активная ссылка в шапке профиля #могилевская #натальямогилевская #люблю
«Даже если бы она и появилась, я бы ответила, что счастье любит тишину... Я очень хочу любить! Я соскучилась по отношениям и точно знаю, что я к ним готова – прошел целый период времени, я уже и в Индии пожила. Я готова создать семью».