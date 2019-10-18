"Я готова": Могилевская рассказала о важном решении

Наталья Могилевская рассказала, почему решилась на серьезный шаг.

Известная певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, почему только сейчас решилась на решительный шаг – стать мамой.

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В интервью программе «Утро с Украиной» Наталья Могилевская отметила, что всю жизнь делала выбор в пользу карьеры. Пробовала себя в разных амплуа: певица, продюсер, телеведущая, писательница. Личную жизнь откладывала на потом.

Брак с украинским бизнесменом Дмитрием Чалым продержался год – пара рассталась в 2005 году. Через год Наталья уже была с бизнесменом Егором Долининым. Через пять лет гражданского брака пара рассталась. И только сейчас певица готова к важному для каждой женщины шагу.

«Я готова стать мамой, раньше никогда не хотела, хотя много раз была возможность – тогда я не чувствовала, что готова», – поделилась Наталья Могилевская.

Но будет это усыновление, как модно в Голливуде, или все же певица отважится на решительный шаг – пока не известно.

«Все будет, как заготовлено Богом, я доверяю судьбе и доверяю вселенной, поэтому знаю, что все будет так, как должно быть. Но точно чувствую, что по судьбе должна это пройти для того, чтобы стать полноценной мамой для тысяч детей в своей школе», – признается артистка.

Интересно, песня «Полюбила» говорит о вероятном материнстве звезды или именно о том, что в жизнь Натальи пришла настоящая любовь? Но и об этом Могилевская говорит загадками:

«Даже если бы она и появилась, я бы ответила, что счастье любит тишину... Я очень хочу любить! Я соскучилась по отношениям и точно знаю, что я к ним готова – прошел целый период времени, я уже и в Индии пожила. Я готова создать семью».