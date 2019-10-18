Хакеры слили в сеть снимки обнаженной певицы Деми Ловато (18+)
12:50, 18 октября 2019Звезды
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Хакеры опубликовали старые фото 27-летней американской певицы.
Деми Ловато 27 лет / Super.ru
Хакеры взломали Snapchat 27-летней американской певицы Деми Ловато и опубликовали ее старые фото.
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Через некоторое время доступ к аккаунту Ловато вернула, но снимки уже были в фанатских пабликах.
Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.
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