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Хакеры слили в сеть снимки обнаженной певицы Деми Ловато (18+)

12:50, 18 октября 2019
Звезды
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Деми Ловато 27 лет / Super.ru

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Через некоторое время доступ к аккаунту Ловато вернула, но снимки уже были в фанатских пабликах.

Как сообщал УНИАН, певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.

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Теги: #певица