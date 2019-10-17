Звезда фильма "Москва слезам не верит" ужаснула результатами неудачной пластики (фото)

По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» давно экспериментирует с внешностью, прибегая к различным косметологическим процедурам. Однако свежие снимки актрисы заставили поклонников всерьез забеспокоиться - Вера Валентиновна изменилась до неузнаваемости.

Об этом пишет "СтарХит".

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Накануне 77-летняя Вера Алентова, которая известна давней любовью к пластической хирургии, попала объектив камер. Еще в прошлом месяце поклонники обсуждали преображение актрисы в лучшую сторону. Казалось, что звезда экрана постепенно возвращается к естественному облику. Но крупные кадры со вчерашнего мероприятия показали обратное. Теперь, по мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость.

Говорят, что в 2009 году Алентова перенесла неудачную пластику. Тогда вмешательство якобы сказалось на мимике, исказило форму глаз, а также изменило очертания губ. По слухам, супруга режиссера даже собиралась подать на клинику в суд, но дело так и не получило широкой огласки.