Тина Кароль едва не "потеряла" грудь в платье со смелым декольте (фото)
11:36, 16 октября 2019Звезды
904 0
Розовое платье подчеркнуло роскошную фигуру исполнительницы.
Обращает на себя внимание зона декольте артистки / instagram.com/tina_karol
Певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников своими роскошными образами на проекте "Танцы со звездами", где она выступает в качестве ведущей.
Читайте также41-летняя Ани Лорак появилась на сцене в дерзком мини (фото)
Так, артистка предстала в розовом платье макси с откровенным декольте и высоким разрезом и в серебристых босоножках с ремешками. Такой наряд удачно подчеркнул точеную фигуру Тины: тоненькую талию и роскошную грудь.
Свой аутфит артистка дополнила серьгами и цепочкой на шее. Завершила эффектный образ певица укладкой с локонами и макияжем с нюдовой помадой.
Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter