цей матеріал доступний українською

Тина Кароль едва не "потеряла" грудь в платье со смелым декольте (фото)

11:36, 16 октября 2019
Звезды
904 0
Обращает на себя внимание зона декольте артистки / instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников своими роскошными образами на проекте "Танцы со звездами", где она выступает в качестве ведущей.

Читайте также41-летняя Ани Лорак появилась на сцене в дерзком мини (фото)

Так, артистка предстала в розовом платье макси с откровенным декольте и высоким разрезом и в серебристых босоножках с ремешками. Такой наряд удачно подчеркнул точеную фигуру Тины: тоненькую талию и роскошную грудь.

Свой аутфит артистка дополнила серьгами и цепочкой на шее. Завершила эффектный образ певица укладкой с локонами и макияжем с нюдовой помадой.

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль