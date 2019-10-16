Тина Кароль едва не "потеряла" грудь в платье со смелым декольте (фото)

Розовое платье подчеркнуло роскошную фигуру исполнительницы.

Певица Тина Кароль продолжает радовать поклонников своими роскошными образами на проекте "Танцы со звездами", где она выступает в качестве ведущей.

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Так, артистка предстала в розовом платье макси с откровенным декольте и высоким разрезом и в серебристых босоножках с ремешками. Такой наряд удачно подчеркнул точеную фигуру Тины: тоненькую талию и роскошную грудь.

Свой аутфит артистка дополнила серьгами и цепочкой на шее. Завершила эффектный образ певица укладкой с локонами и макияжем с нюдовой помадой.

Напомним, в шестом прямом эфире проекта "Танцы со звездами" ведущая Тина Кароль появилась в образе миссис Смит.