41-летняя Ани Лорак появилась на сцене в дерзком мини (фото)

В кадре Лорак позирует в обуви на высоких каблуках.

Сбежавшая в Россию 41-летняя украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов серией соблазнительных снимков.

Читайте такжеЭкс-"виагра" снялась в купальнике и показала сочные прелести (фото)

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых предстала в двух разных образах на сцене: в экстремально коротком серебристом платье с глубоким декольте и бежевом прозрачном платье.

Отметим, что такие наряды выгодно подчеркнули идеальную фигуру Каролины: плоский животик, стройные ножки и сочную грудь.

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала сексуальные кадры, очевидно, со съемок клипа на новую песню "Мы нарушаем".