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41-летняя Ани Лорак появилась на сцене в дерзком мини (фото)

13:07, 16 октября 2019
Звезды
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Лорак находится в прекрасной форме / instagram.com/anilorak

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых предстала в двух разных образах на сцене: в экстремально коротком серебристом платье с глубоким декольте и бежевом прозрачном платье.

Отметим, что такие наряды выгодно подчеркнули идеальную фигуру Каролины: плоский животик, стройные ножки и сочную грудь.

Лорак находится в прекрасной форме / instagram.com/anilorak

Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала сексуальные кадры, очевидно, со съемок клипа на новую песню "Мы нарушаем".

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Теги: #фото#Ани Лорак