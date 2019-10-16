41-летняя Ани Лорак появилась на сцене в дерзком мини (фото)
13:07, 16 октября 2019Звезды
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В кадре Лорак позирует в обуви на высоких каблуках.
Лорак находится в прекрасной форме / instagram.com/anilorak
Сбежавшая в Россию 41-летняя украинская певица Ани Лорак порадовала фанатов серией соблазнительных снимков.
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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых предстала в двух разных образах на сцене: в экстремально коротком серебристом платье с глубоким декольте и бежевом прозрачном платье.
Отметим, что такие наряды выгодно подчеркнули идеальную фигуру Каролины: плоский животик, стройные ножки и сочную грудь.
Лорак находится в прекрасной форме / instagram.com/anilorak
Ранее опальная украинская певица Ани Лорак показала сексуальные кадры, очевидно, со съемок клипа на новую песню "Мы нарушаем".
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