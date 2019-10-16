"Она восстанавливается": друзья Заворотнюк раскрыли информацию о состоянии актрисы
10:39, 16 октября 2019Звезды
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По словам источников, имена которых не раскрываются, состояние Заворотнюк заметно улучшилось после операции.
Родственники Заворотнюк переживают, что в СМИ много недостоверной информации / bzns.media
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии.
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По словам источников, имена которых не раскрываются, состояние Заворотнюк заметно улучшилось после операции, пишет «Комсомольская правда».
«Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза хоронили. На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию - в том числе в бассейне», - рассказали собеседники издания.
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