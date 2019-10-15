Украинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно сменила имидж (фото)

Неожиданно для поклонников блондинка перекрасилась в розовый.

Украинская телеведущая Леся Никитюк решилась на оригинальный эксперимент со внешностью.

Девушка опубликовала в Instagram фото, на которых запечатлена с новым цветом волос - неожиданно для поклонников блондинка перекрасилась в розовый.

Читайте также49-летняя Лара Фабиан показала лицо без макияжа и взорвала сеть (фото)"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему?, - написала Леся и предложила фанам варианты ответов. - 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джареду не нравятся блондинки".

Позднее Никитюк призналась, что смена имиджа была частью ее челленджа #TODAYIWILL.