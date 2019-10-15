Экс-"виагра" показала огромную грудь в тесном топе (фото)
06:29, 15 октября 2019Звезды
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Исполнительница выставила в посте свое довольно откровенные кадры в сексуальном топе.
Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/stories/annasedokova
Украинская певица, бывшая солистка "золотого" состава группы "ВИА Гра" Анна Седокова вновь похвасталась пышными формами в сети.
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На своей странице в Instagram в stories артистка выложила видео, на котором она находится на отдыхе в тесном топе. Такой наряд настолько обтягивает грудь Седоковой, что едва удерживает ее.
Фоловеры поп-звезды, очевидно, не смогли и не обратить внимание на ее откровенный образ.
Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.
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