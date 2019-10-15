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Экс-"виагра" показала огромную грудь в тесном топе (фото)

06:29, 15 октября 2019
Звезды
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Седокова взбудоражила сеть / instagram.com/stories/annasedokova

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На своей странице в Instagram в stories артистка выложила видео, на котором она находится на отдыхе в тесном топе. Такой наряд настолько обтягивает грудь Седоковой, что едва удерживает ее.

Фоловеры поп-звезды, очевидно, не смогли и не обратить внимание на ее откровенный образ.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.

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Теги: #фото#Анна Седокова