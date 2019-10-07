У Заворотнюк сделали заявление после слухов о том, что актриса умерла

Слух о том, что Заворотнюк умерла, молниеносно распространяется в сети.

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

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Об этом рассказал ТАСС ее директор Стас Христов, отметив, что ни сама звезда, ни ее близкие пока не будут ничего говорить о ее здоровье. В заключение он попросил уважать решение актрисы и ее семьи.

В клинике, где лечат Анастасию, заявили, что такой пациентки у них нет.

Из друзей, которые могли бы хоть как-то прояснить ситуацию, только один ответил на вопрос журналиста, но с условием, чтобы его имя не упоминалось. Пояснив, что их просили ничего не говорить прессе, он твердо заявил: "Да, она жива. На этом все".

Напомним, информация о том, что Заворотнюк скончалась, появилась утром в воскресенье, 6 октября, в ряде Telegram-каналов. Об этом якобы сообщил один из сотрудников больницы, где находилась актриса.