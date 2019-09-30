41-летняя Ани Лорак продемонстрировала стильный аутфит (фото)
Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак продемонстрировала своим фанам новые "луки".
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Так, в одном посте в Instagram она похвасталась, что количество ее подписчиков в сети достигло 6 млн. "Лучший подарок для меня — это ваша любовь! Ура! Нас 6 млн! Спасибо каждому", - написала Каролина и добавила серию фото, на которых позирует в дерзком образе: серых рваных джинсах, черной футболке и такого же цвета жилетке.
Во втором посте артистка похвасталась фото из Парижа, представ в черном пиджаке, брюках, в топе с глубоким декольте.
Судя по комментариям, поклонники в восторге от нового фото Ани Лорак, они осыпали ее комплиментами.
Ранее Ани Лорак, которая на днях отметила свой 41-й день рождения, взволновала поклонников соблазнительным снимком.