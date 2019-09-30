MARUV удивила откровенными фото
15:32, 30 сентября 2019Звезды
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Исполнительница вызвала ажиотаж серией новых снимков.
MARUV показала пикантные снимки / instagram.com/maruvofficial
Самая эпатажная украинская певица MARUV на серии новых снимков показала свои прелести в разных откровенных сценических образах.
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Артистка опубликовала в Instagram очень горячую фотосессию в черно-белых тонах и завела сеть. Так, MARUV надела черное латексное платье, которое подчеркнуло ее фигуру, а поверх него - прозрачный белый пеньюар.
На серии других снимков певица предстала с короткими волосами оттенка блонд. Она соблазнительно танцует на пилоне в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни Mon Amour. Пикантный образ дополнила кожаная куртка.
MARUV показала пикантные снимки / instagram.com/maruvofficial
instagram.com/maruvofficial
instagram.com/maruvofficial
Ранее певица MARUV, которая покинула проект "Танцы со звездами" после пятого прямого эфира, прокомментировала вылет из шоу.
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