MARUV удивила откровенными фото

Исполнительница вызвала ажиотаж серией новых снимков.

Самая эпатажная украинская певица MARUV на серии новых снимков показала свои прелести в разных откровенных сценических образах.

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Артистка опубликовала в Instagram очень горячую фотосессию в черно-белых тонах и завела сеть. Так, MARUV надела черное латексное платье, которое подчеркнуло ее фигуру, а поверх него - прозрачный белый пеньюар.

На серии других снимков певица предстала с короткими волосами оттенка блонд. Она соблазнительно танцует на пилоне в телесном полупрозрачном комбинезоне с надписями из текста песни Mon Amour. Пикантный образ дополнила кожаная куртка.

Ранее певица MARUV, которая покинула проект "Танцы со звездами" после пятого прямого эфира, прокомментировала вылет из шоу.