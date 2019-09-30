Звезда сериала "Не родись красивой" постриглась наголо ради онкобольной Заворотнюк - СМИ (фото)

Уварова пожелала Заворотнюк как можно скорее выздороветь.

По сообщениям СМИ, актриса, звезда сериала "Не родись красивой" Нелли Уварова остригла волосы в поддержу своей онкобольной коллеги Анастасии Заворотнюк.

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Об этом сообщает "Московский комсомолец". По ее словам, она решила так поступить из-за того, что коллеги и знакомые Заворотнюк, которая сейчас ведет борьбу с раком, активно дают интервью о ней и распространяют слухи. Уварова просит родных актрисы не обращать внимания на эти разговоры.

Уварова также пожелала Заворотнюк как можно скорее выздороветь.

Поклонники Нелли Уваровой восхитились поступком актрисы, решившей поддержать подругу.

19 сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы. Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга, ее перевели из реанимации в обычную палату.

Напомним, у 48-летней звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга последней стадии.