Украинская певица развелась с мужем

Артистка рассказала о причинах расставания с супругом.

Украинская певица Яна Соломко развелась с донецким бизнесменом Олегом Солодуховым после пяти лет брака.

О расставании сообщил экс-супруг артистки в Facebook, написав, что он был лишним в "шоу-бизнесовой движушке". В интервью "КП в Украине" Яна рассказала о причинах развода.

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По словам исполнительницы, они с мужем, бизнесменом Олегом Солодуховым не живут вместе уже девять месяцев, а официально расторгли брак два месяца назад.

"Не хотела об этом говорить, потому что считаю, что развод – это трагедия для семьи, и дочь, которая скоро будет взрослой, не должна об этом читать в прессе. Пара должна выяснять отношения между собой, не вынося сор из избы. Но если Олег захотел это сделать публичным – окей, это его право", – прокомментировала Соломко.

По словам певицы, решение о разрыве не было спонтанным. Пара длительное время пыталась сохранить брак, но не получилось.

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