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Вера Брежнева в латексном платье показала роскошную фигуру (фото)

09:44, 25 сентября 2019
Звезды
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Instagram Вера Брежнева

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Снимки певица опубликовала в своих InstaStories.

Брежнева показала коллаж из двух фото: на одном она позирует в латексном платье длины мини и длинных перчатках, а на другом в широких штанах, бюстгальтере и темных очках.

Как сообщал УНИАН, американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине.

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Теги: #певица#Вера Брежнева