Вера Брежнева в латексном платье показала роскошную фигуру (фото)
09:44, 25 сентября 2019Звезды
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Брежнева показала коллаж из двух фото: на одном она позирует в латексном платье длины мини и длинных перчатках, а на другом в широких штанах, бюстгальтере и темных очках.
Instagram Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева в латексном платье показала роскошную фигуру. Артистка снялась в свежей фотосессии.
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Снимки певица опубликовала в своих InstaStories.
Брежнева показала коллаж из двух фото: на одном она позирует в латексном платье длины мини и длинных перчатках, а на другом в широких штанах, бюстгальтере и темных очках.
Как сообщал УНИАН, американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине.
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