Вера Брежнева в латексном платье показала роскошную фигуру (фото)

Брежнева показала коллаж из двух фото: на одном она позирует в латексном платье длины мини и длинных перчатках, а на другом в широких штанах, бюстгальтере и темных очках.

Украинская певица Вера Брежнева в латексном платье показала роскошную фигуру. Артистка снялась в свежей фотосессии. Читайте такжеРианна в нижнем белье показала роскошную грудь крупным планом (фото) Снимки певица опубликовала в своих InstaStories. Брежнева показала коллаж из двух фото: на одном она позирует в латексном платье длины мини и длинных перчатках, а на другом в широких штанах, бюстгальтере и темных очках. Как сообщал УНИАН, американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter