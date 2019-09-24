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Лобода показала крупным планом оголенную грудь (видео)

15:54, 24 сентября 2019
Звезды
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Лобода "засветила" грудь / фото instagram.com/lobodaofficial

В своем Instagram Лобода опубликовала видео, на котором она в наряде с откровенным декольте, оголяющим грудь.

Видео вызвало фурор среди подписчиков певицы.

"Светка-кокетка", "Как всегда, идеал", "Впечатляет", "Секси", "Царица", "Хороший ракурс", "Королева", "Не женщина, а шедевр какой-то", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода в откровенном наряде "засветилась" на свадьбе Собчак.

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Теги: #Светлана Лобода