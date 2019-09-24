Пьяная Леди Гага упала перед автомобилем (видео)
В Лос-Анджелесе пьяная американская певица Леди Гага, усаживаясь в машину, промахнулась и упала на тротуар.
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Соответствующее видео опубликовало издание TMZ.
На нем видно, как звезда неуверенно подходит к автомобилю, но, оступившись, падет на тротуар.
За кадром слышны крики: «Вы в порядке?», «О Боже!». Однако 37-летняя поп-звезда с помощью помощников встает и улыбается на камеры.
Пользователи сети предположили, что певица была пьяной. Однако другие считают, что всему причиной солнцезащитные очки, в которых Леди Гага была в темное время суток.
Lady Gaga LITERALLY celebrated the #FirstDayOfFall 🍂🍁 pic.twitter.com/A0ONbzlLvg— TMZ (@TMZ) September 24, 2019
Как сообщал УНИАН, в этому году певица получила свой первый "Оскар" за композицию к фильму "Звезда родилась".