Пьяная Леди Гага упала перед автомобилем (видео)

37-летняя поп-звезда с помощью помощников встала и начала улыбаться на камеры.

В Лос-Анджелесе пьяная американская певица Леди Гага, усаживаясь в машину, промахнулась и упала на тротуар.

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Соответствующее видео опубликовало издание TMZ.

На нем видно, как звезда неуверенно подходит к автомобилю, но, оступившись, падет на тротуар.

За кадром слышны крики: «Вы в порядке?», «О Боже!». Однако 37-летняя поп-звезда с помощью помощников встает и улыбается на камеры.

Пользователи сети предположили, что певица была пьяной. Однако другие считают, что всему причиной солнцезащитные очки, в которых Леди Гага была в темное время суток.

Как сообщал УНИАН, в этому году певица получила свой первый "Оскар" за композицию к фильму "Звезда родилась".