цей матеріал доступний українською

Снова вместе: звезды «Игры престолов» воссоединились ради общего селфи на Эмми (фото)

16:56, 23 сентября 2019
Звезды
80 0
Для звезд "ГП" церемония Эмми была самой длинной / Instagram

Читайте такжеМикки Рурк хочет, чтобы его похоронили в украинском селе

На фотографиях, опубликованных в Instagram, актеры позируют с чудаковатыми выражениями лиц за кулисами события и в зале.

Для звезд «Игры престолов» церемония вручения Эмми была самой длинной ночью по сравнению с коллегами по цеху.

Так, 50-летний Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) получил рекордную четвертую по счету (и вторую подряд) награду Emmy 2019 за роль второго плана, а Кит Харингтон (Джон Сноу) впервые выступил на публике после лечения от алкоголической зависимости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Игра Престолов#Инстаграм#премия Эмми