Снова вместе: звезды «Игры престолов» воссоединились ради общего селфи на Эмми (фото)
16:56, 23 сентября 2019Звезды
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Актеры позируют с чудаковатыми выражениями лиц за кулисами и в зале.
Для звезд "ГП" церемония Эмми была самой длинной / Instagram
Звезды легендарного сериала «Игра престолов» сделали совместное селфи на церемонии вручения премии Эмми прошлой ночью.
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На фотографиях, опубликованных в Instagram, актеры позируют с чудаковатыми выражениями лиц за кулисами события и в зале.
Для звезд «Игры престолов» церемония вручения Эмми была самой длинной ночью по сравнению с коллегами по цеху.
Так, 50-летний Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) получил рекордную четвертую по счету (и вторую подряд) награду Emmy 2019 за роль второго плана, а Кит Харингтон (Джон Сноу) впервые выступил на публике после лечения от алкоголической зависимости.
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