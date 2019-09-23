Снова вместе: звезды «Игры престолов» воссоединились ради общего селфи на Эмми (фото)

Актеры позируют с чудаковатыми выражениями лиц за кулисами и в зале.

Звезды легендарного сериала «Игра престолов» сделали совместное селфи на церемонии вручения премии Эмми прошлой ночью.

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На фотографиях, опубликованных в Instagram, актеры позируют с чудаковатыми выражениями лиц за кулисами события и в зале.

Для звезд «Игры престолов» церемония вручения Эмми была самой длинной ночью по сравнению с коллегами по цеху.

Так, 50-летний Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер) получил рекордную четвертую по счету (и вторую подряд) награду Emmy 2019 за роль второго плана, а Кит Харингтон (Джон Сноу) впервые выступил на публике после лечения от алкоголической зависимости.