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Солистка группы KAZKA шокировала сеть "утиными" губами и нелепым макияжем (фото)

16:14, 19 сентября 2019
Звезды
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Солистка группы KAZKA шокировала фанатов / фото instagram.com/kazka.band

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Певица опубликовала снимок, на котором она позирует с ярким макияжем: глаза накрашены красными тенями, а губы - коричневой помадой, выступающей за контур.

Многим подписчикам группы такой экстравагантный макияж не понравился.

"Саша, что с вами", "Капец, что-то мне кажется на этот раз переборщили", "Ужасно. Зачем вы портите себе внешность таким кошмаром", "Жуть жуткая", - пишут в комментариях.

фото instagram.com/kazka.band

Как сообщал УНИАН, ранее Зарицкая показала свою пышную грудь в ванной.

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Теги: #группа KAZKA