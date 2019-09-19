Солистка группы KAZKA шокировала сеть "утиными" губами и нелепым макияжем (фото)
16:14, 19 сентября 2019Звезды
222 0
Певица опубликовала фото, на котором ее глаза накрашены красными тенями, а губы - коричневой помадой, выступающей за контур.
Солистка группы KAZKA шокировала фанатов / фото instagram.com/kazka.band
Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая нарвалась на волну критики из-за нового фото в Instagram.
Читайте такжеСолистка группы KAZKA в купальнике продемонстрировала пышную грудь и ягодицы (фото)
Певица опубликовала снимок, на котором она позирует с ярким макияжем: глаза накрашены красными тенями, а губы - коричневой помадой, выступающей за контур.
Многим подписчикам группы такой экстравагантный макияж не понравился.
"Саша, что с вами", "Капец, что-то мне кажется на этот раз переборщили", "Ужасно. Зачем вы портите себе внешность таким кошмаром", "Жуть жуткая", - пишут в комментариях.
фото instagram.com/kazka.band
Как сообщал УНИАН, ранее Зарицкая показала свою пышную грудь в ванной.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter