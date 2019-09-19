Солистка группы KAZKA шокировала сеть "утиными" губами и нелепым макияжем (фото)

Певица опубликовала фото, на котором ее глаза накрашены красными тенями, а губы - коричневой помадой, выступающей за контур.

Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая нарвалась на волну критики из-за нового фото в Instagram.

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Певица опубликовала снимок, на котором она позирует с ярким макияжем: глаза накрашены красными тенями, а губы - коричневой помадой, выступающей за контур.

Многим подписчикам группы такой экстравагантный макияж не понравился.

"Саша, что с вами", "Капец, что-то мне кажется на этот раз переборщили", "Ужасно. Зачем вы портите себе внешность таким кошмаром", "Жуть жуткая", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, ранее Зарицкая показала свою пышную грудь в ванной.