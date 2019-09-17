Каменских в очень коротких шортах продемонстрировала загорелые ноги (фото)
19:54, 17 сентября 2019Звезды
521 0
Подписчики сразу же по достоинству оценили ножки артистки.
Каменских продемонстрировала стройные ноги / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась стройными ножками.
Читайте такжеНастя Каменских сверкнула аппетитной попой (фото)
В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она сидит в кресле в коротких шортах, вытянув вперед ноги.
Подписчики сразу же по достоинству оценили загорелые ноги артистки.
"Настюша, ты солнечная девочка, ножки классные", "Не знаю как вы, а я на ноги смотрю", "Супер длинные ноги", "Каменских, ты такая зайка, а ноги...", - пишут в комментариях под фото.
фото instagram.com/kamenskux
Как сообщал УНИАН, Каменских взбудоражила сеть снимком, на котором позирует в очень сексуальном образе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter