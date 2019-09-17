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Каменских в очень коротких шортах продемонстрировала загорелые ноги (фото)

19:54, 17 сентября 2019
Звезды
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Каменских продемонстрировала стройные ноги / фото instagram.com/kamenskux

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она сидит в кресле в коротких шортах, вытянув вперед ноги.

Подписчики сразу же по достоинству оценили загорелые ноги артистки.

"Настюша, ты солнечная девочка, ножки классные", "Не знаю как вы, а я на ноги смотрю", "Супер длинные ноги", "Каменских, ты такая зайка, а ноги...", - пишут в комментариях под фото.

фото instagram.com/kamenskux

Как сообщал УНИАН, Каменских взбудоражила сеть снимком, на котором позирует в очень сексуальном образе.

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Теги: #Настя Каменских