Каменских в очень коротких шортах продемонстрировала загорелые ноги (фото)

Подписчики сразу же по достоинству оценили ножки артистки.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, похвасталась стройными ножками.

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В своем Instagram певица опубликовала фото, на котором она сидит в кресле в коротких шортах, вытянув вперед ноги.

Подписчики сразу же по достоинству оценили загорелые ноги артистки.

"Настюша, ты солнечная девочка, ножки классные", "Не знаю как вы, а я на ноги смотрю", "Супер длинные ноги", "Каменских, ты такая зайка, а ноги...", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, Каменских взбудоражила сеть снимком, на котором позирует в очень сексуальном образе.