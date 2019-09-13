Настя Каменских показала пикантное фото

Это фото, судя по геолокации, было сделано в Одессе.

32-летняя певица Настя Каменских взбудоражила сеть снимком, на котором позирует в очень сексуальном образе.

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На опубликованном в Instagram фото певица предстала в черном сексуальном боди с глубоким декольте и черной прозрачной короткой юбке. Дополнила образ Каменских маленькой лаковой сумочкой с бахромой и ее именным логотипом - NK.

"Последнее время мало удается радовать вас свеженькими фото. А это все потому, что очень много всего. Готовлю для вас кое-что новенькое в этом сезоне. И так хочется поделиться, а не могу, или все же приоткрыть завесу?" - заинтриговала певица поклонников.

Ранее Настя Каменских предстала в сексуальном образе на новом семейном снимке с мужем Потапом (Алексеем Потапенко).