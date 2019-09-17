Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своих тату и почему бросила парня

У пресс-секретаря президента есть несколько тату на теле.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель созналась в набитых на теле тату и причину расставания с парнем.

Об этом она рассказала в интервью изданию Йод. MEDIA.

По словам Мендель, с бывшим парнем они встречались год, но отношения не выдержали графика работы в Офисе.

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«Нет. Недавно они развалились. Так произошло, потому что график пресс-секретаря совершенно не вписывался в представления этого мужчины о том, какими должны быть отношения. Например, что ты просыпаешься, завтракаешь или идешь на какой-то круасанчик, и имеешь какие-то полноценные выходные, что можешь уделить человеку целый день. На моей работе такого не может быть», – сказала она, добавив, что «ставила социальный пакет всегда выше себя».

Кроме того, Мендель объяснила, что имеет несколько тату на теле. Одно – патриотическое на спине – с элементами вышиванки и колосками, с 13 оттенками цветов.

«Мы сами его придумали, и я знаю, что такого точно ни у кого нет. Первая моя татуировка маленькая на ноге и ее надо переделать. Сейчас могу сказать, что это было в довольно молодые годы», – поделилась пресс-секретарь президента.

Другое тату стало, убеждает Мендель, взвешенным решением.

«Это было три года назад в трудный период в жизни. Я поломала ногу. Моя коллега начала рисовать мне на гипсе, и я сказала: "Слушай, у тебя нет татуировщика?" Тогда мне пришла идея, где и что я хочу сделать», – сказала Мендель.

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