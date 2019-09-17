Надя Дорофеева показала лицо без макияжа (фото)

Артистка не постеснялась показать лицо без макияжа.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала фото из авто, на котором позировала без макияжа.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в черном пиджаке и с растрепанными волосами. Видно, что на лице Дорофеевой нет ни грамма косметики.

"День без макияжа", - подписала естественный снимок поп-звезда.

Ранее Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.