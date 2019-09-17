цей матеріал доступний українською

Надя Дорофеева показала лицо без макияжа (фото)

16:30, 17 сентября 2019
Звезды
388 0
Снимок получился &quot;живым&quot; / instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева опубликовала фото из авто, на котором позировала без макияжа.

Читайте такжеВера Брежнева оголила грудь (фото)

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позирует в черном пиджаке и с растрепанными волосами. Видно, что на лице Дорофеевой нет ни грамма косметики.

"День без макияжа", - подписала естественный снимок поп-звезда.

Ранее Надя Дорофеева "засветила" ягодицы на снимке с тренировки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Надя Дорофеева