Светлана Лобода показала длиннющие ноги в мини-шортах (фото)
13:57, 17 сентября 2019Звезды
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В кадре исполнительница предстала в стильном "луке".
Лобода похвасталась стройными ногами / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть дерзким фото у вертолета.
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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в стильной кофте и черных мини-шортах, которые подчеркнули бесконечно длинные ноги "суперзвезды".
Дополнила образ Лобода солнцезащитными очками, кроссовками и распущенными волосами.
"В Санкт-Петербург. Поговаривают, у вас ветра?", - подписала фото певица.
Ранее Светлана Лобода в откровенном наряде пришла на свадьбу Ксения Собчак.
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