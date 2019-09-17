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Светлана Лобода показала длиннющие ноги в мини-шортах (фото)

13:57, 17 сентября 2019
Звезды
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Лобода похвасталась стройными ногами / instagram.com/lobodaofficial

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в стильной кофте и черных мини-шортах, которые подчеркнули бесконечно длинные ноги "суперзвезды".

Дополнила образ Лобода солнцезащитными очками, кроссовками и распущенными волосами.

"В Санкт-Петербург. Поговаривают, у вас ветра?", - подписала фото певица.

Ранее Светлана Лобода в откровенном наряде пришла на свадьбу Ксения Собчак.

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Теги: #фото#Светлана Лобода