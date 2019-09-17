Тина Кароль в полупрозрачном платье завела сеть (фото)

Артистка в каждом эфире удивляет фанатов соблазнительными образами.

Украинская певица Тина Кароль в качестве ведущей шоу "Танцы со звездами" взбудоражила воображение, представ в полупрозрачном платье.

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Снимок артистки опубликован в Instagram. На нем она позирует в платье, светло-фиолетовая ткань которого облегает ее бюст и струится вниз. Под ней можно рассмотреть бежевую комбинацию и стройные ноги Кароль.

Дополнила образ поп-дива массивными сережками, прямыми волосами и яркой помадой. Фанаты в восторге от такого образа Тины.

Ранее Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами".