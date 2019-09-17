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Тина Кароль в полупрозрачном платье завела сеть (фото)

11:38, 17 сентября 2019
Звезды
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Кароль показала свои прелести в полупрозрачном платье / instagram.com/tina_karol

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Снимок артистки опубликован в Instagram. На нем она позирует в платье, светло-фиолетовая ткань которого облегает ее бюст и струится вниз. Под ней можно рассмотреть бежевую комбинацию и стройные ноги Кароль.

Дополнила образ поп-дива массивными сережками, прямыми волосами и яркой помадой. Фанаты в восторге от такого образа Тины.

Кароль показала свои прелести в полупрозрачном платье / instagram.com/tina_karol
Кароль показала свои прелести в полупрозрачном платье / instagram.com/tina_karol

Ранее Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами".

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Теги: #фото#Тина Кароль