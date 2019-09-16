цей матеріал доступний українською

Вера Брежнева "засветила" трусики в прозрачной комбинации (фото)

15:45, 16 сентября 2019
Звезды
1804 0
Брежнева очаровала поклонников / instagram.com/ververa

Читайте такжеЭкс-"виагра" показала огромную грудь в откровенном топе (фото)

В Instagram она разместила смелый снимок, где предстала лежа на диване в прозрачной комбинации черного цвета, через которую просвечивалось нижнее белье. Певица продемонстрировала идеальный живот и длинные ноги.

"Официально финальная фотография моего лета 2019... Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я еще не готовила. Но успела и отдохнуть. Потому что осень будет жаркой", - подписала сексуальную фотографию Брежнева.

Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Вера Брежнева