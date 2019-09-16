Вера Брежнева "засветила" трусики в прозрачной комбинации (фото)
15:45, 16 сентября 2019Звезды
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Певица продемонстрировала идеальный живот и длинные ноги.
Брежнева очаровала поклонников / instagram.com/ververa
Известная певица Вера Брежнева попрощалась с летом, показав соблазнительное фото.
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В Instagram она разместила смелый снимок, где предстала лежа на диване в прозрачной комбинации черного цвета, через которую просвечивалось нижнее белье. Певица продемонстрировала идеальный живот и длинные ноги.
"Официально финальная фотография моего лета 2019... Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я еще не готовила. Но успела и отдохнуть. Потому что осень будет жаркой", - подписала сексуальную фотографию Брежнева.
Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.
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