Вера Брежнева "засветила" трусики в прозрачной комбинации (фото)

Певица продемонстрировала идеальный живот и длинные ноги.

Известная певица Вера Брежнева попрощалась с летом, показав соблазнительное фото.

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В Instagram она разместила смелый снимок, где предстала лежа на диване в прозрачной комбинации черного цвета, через которую просвечивалось нижнее белье. Певица продемонстрировала идеальный живот и длинные ноги.

"Официально финальная фотография моего лета 2019... Пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время. Столько проектов одновременно я еще не готовила. Но успела и отдохнуть. Потому что осень будет жаркой", - подписала сексуальную фотографию Брежнева.

Ранее Вера Брежнева очаровала стильным кадром, на котором она продемонстрировала точеную фигуру.