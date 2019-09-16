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Ани Лорак шокировала постаревшим видом (фото)

11:02, 16 сентября 2019
Звезды
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Лорак многие не узнали / instagram.com/anilorak

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Так, на опубликованном фото в Instagram, на котором поп-звезда позирует в белом халате, обнажив плечи, многие ее не узнали, отметив сходство с Ким Кардашьян.

На этом снимке Ани Лорак предстала с "тонной" макияжа на лице и собранными длинными волосами. Многие пишут, что такой образ сильно состарил исполнительницу. "Доброй ночи", - подписала Каролина снимок.

"Что она себе с лицом сделала?", "Кто говорит на Кардашьян похожа, а я говорю: с таким азартом и погоней за молодостью Каролину скоро мы не отличим от Майкла Джексона", "Сколько ж можно так дёшево фотошопиться", "А умываться кто будет?", "Старая уже", "Зачем сколько косметики?", - пишут в комментариях к фото.

Ранее Ани Лорак на своей странице в Instagram похвасталась очередной наградой в стране-агрессоре. 

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Теги: #фото#Ани Лорак