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"Уже не может дышать самостоятельно": СМИ рассказали об ухудшении состояния Заворотнюк

13:39, 15 сентября 2019
Звезды
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Состояние Заворотнюк резко ухудшилось / фото УНИАН

Актрису театра и кино, звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачам пришлось сделать это, поскольку актриса уже не может дышать самостоятельно, сообщает Telegram канал Mash.

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Сейчас состояние Анастасии Заворотнюк врачи поддерживают с помощью медикаментов.

Накануне ее ввели в медикаментозную кому. На фоне болезни у Заворотнюк развился отек мозга и многочисленные осложнения. При этом ей противопоказана операция и спецтерапия.

Как сообщал УНИАН,  ранее в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк частично парализована. Сообщалось, что актриса попала в реанимацию и у нее якобы четвертая стадия рака мозга. Представители актрисы эту информацию опровергают.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк