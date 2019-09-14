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Заворотнюк частично парализована - СМИ

14:28, 14 сентября 2019
Кино и музыка
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Состояние здоровья Заворотнюк резко ухудшилось / фото Mash

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Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжёлой болезни, поражена правая рука, сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда её привезли из польской клиники.  Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк попала в реанимацию и у нее якобы четвертая стадия рака мозга. Представители актрисы эту информацию опровергают. Концертный директор артистки сказал, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из российских каналов.

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Теги: #Заворотнюк Барселона