Заворотнюк частично парализована - СМИ

Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжёлой болезни.

Актриса театра и кино, прославившаяся ролью в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасия Заворотнюк, частично парализована.

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Врачи диагностировали парез правой части тела на фоне тяжёлой болезни, поражена правая рука, сообщает Telegram-канал Mash.

Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда её привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что Заворотнюк попала в реанимацию и у нее якобы четвертая стадия рака мозга. Представители актрисы эту информацию опровергают. Концертный директор артистки сказал, что она сама расскажет о своем состоянии в эфире одного из российских каналов.