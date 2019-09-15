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"Что с вами?": Алла Пугачева напугала постельным фото

14:14, 15 сентября 2019
Звезды
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Примадонна удивила сеть / фото Instagram Пугачевой

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. "С добрым утром", - говорится в подписи к кадру, в котором Алла Борисовна сидит в постели в ночной рубашке. Видно, что у нее накрашены глаза и ресницы.

Этим фото Пугачева разделила подписчиков на два лагеря - одни в восторге от ее снимка, другие же были шокированы фотографией: "Зачем же так пугать с утра?", "Господи! Что с вами?", "Баба Алла", "Великолепная женщина", "Вы такая красивая".

Ранее 70-летняя певица Алла Пугачева побаловала поклонников своей новой фотографией. Некоторые были шокированы ее снимком.

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Теги: #фото#Алла Пугачева