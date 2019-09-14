Звездные гости YES: Мила Кунис и Эштон Катчер посетили форум в Киеве и пообщались с Зеленским (фото, видео)

Актриса, которая родилась в Черновцах, рассказала о том, приезжает ли иногда в Украину и чувствует ли себя украинкой.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис и ее муж Эштон Катчер в субботу, 14 сентября, посетили 16-ю ежегодную встречу Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

Актриса, которая родилась в Черновцах, рассказала о том, приезжает ли иногда в Украину и чувствует ли себя украинкой.

В рамках конференции актеры также встретились с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Украины - Еленой Зеленской.

«Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштаном Катчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates », — сообщил глава государства.

Кунис и Катчер рассказали, что встречались с президентом Владимиром Зеленским. По мнению актрисы, он действительно умный, преданный Украине и будет защищать интересы государства, пишет Громадське.

Катчер, в свою очередь, заявил, что в технологическом плане Украина может повторить успех Эстонии, потому что люди здесь талантливые. Однако, он отметил проблему хакеров, которые имеют в стране большую киберинфраструктуру для финансовых и других махинаций.

Актер считает, что Украина должна работать над изменением этого, в частности создать инфраструктуру и управление государством, которые будут исключать такую ​​деятельность хакеров.

«Нет причин, почему вы не можете быть похожими на Эстонию, ведь таланты в технологической сфере здесь так же хороши, если не лучше, чем в Эстонии», - сказал он.

Также Катчер отметил, что инвесторы и иностранный капитал придут в Украину, если они будут чувствовать безопасность. Актер считает, что при новой власти этого удастся достичь.

Конференция YES началась 12 сентября, в этом году темой форума стало "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

В конференции, организованной YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, приняли участие более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран.