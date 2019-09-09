Лобода эротично станцевала в одном белье, рекламируя новую песню (видео)

В ролике певица в одном лишь нижнем белье и на высоких шпильках эротично танцует под отрывок из своего нового трека.

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