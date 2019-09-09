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Лобода эротично станцевала в одном белье, рекламируя новую песню (видео)

22:00, 09 сентября 2019
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Украинская певица Светлана Лобода оригинально прорекламировала новый трек "В зоне риска". Певица эротично танцевала с горящей лампочкой на длинном шнуре. 

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Видео опубликовано в Instagram Лободы. 

В ролике певица в одном лишь нижнем белье и на высоких шпильках эротично танцует под отрывок из своего нового трека. 

Как сообщал УНИАН, Лобода выпустила новый яркий трек "В зоне риска".

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Теги: #певица#Светлана Лобода