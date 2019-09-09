Лобода эротично станцевала в одном белье, рекламируя новую песню (видео)
22:00, 09 сентября 2019Звезды
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В ролике певица в одном лишь нижнем белье и на высоких шпильках эротично танцует под отрывок из своего нового трека.
куда нам девать все эти мысли....❤️ #взонериска скачал ? ссылка в шапке👆 как тебе наш новый трек?🌡🌡
Украинская певица Светлана Лобода оригинально прорекламировала новый трек "В зоне риска". Певица эротично танцевала с горящей лампочкой на длинном шнуре.
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Видео опубликовано в Instagram Лободы.
В ролике певица в одном лишь нижнем белье и на высоких шпильках эротично танцует под отрывок из своего нового трека.
Как сообщал УНИАН, Лобода выпустила новый яркий трек "В зоне риска".
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