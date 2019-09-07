Тина Кароль без белья в сексуальном платье всполошила сеть (фото)
17:32, 07 сентября 2019Звезды
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Поклонники не остались равнодушны и засыпают комплиментами новую фотографию Кароль.
Кароль появилась в новом образе / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская певица Тина Кароль показала новые фото в эффектном образе, чем восхитила фанатов.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в пудрово-белом платье в бельевом стиле с полупрозрачными кружевными вставками в области декольте. Интересно, что Тина предстала без белья - бюстгальтера.
Кадр сделан на фоне морского побережья. Артистка предстала в нежном образе с нюдовым макияжем и распущенными слегка вьющимися волосами.
Ранее Тина Кароль позировала в кадре в ярком розовом платье и продемонстрировала изящные изгибы тела.
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