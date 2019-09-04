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Тина Кароль потрясла Instagram изгибами тела в обтягивающем платье (фото)

08:03, 04 сентября 2019
Звезды
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Кароль привела сеть в восторг / instagram.com/tina_karol

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Она произвела фурор своей роскошной фигурой, которую удачно подчеркнуло обтягивающее платье. 

В кадре Кароль позирует в ярком розовом платье и демонстрирует изящные изгибы тела. В комментариях поп-звезду осыпали комплиментами. По словам фанов, Тина прекрасно выглядит и держит себя в замечательной форме.

Кароль привела сеть в восторг / instagram.com/tina_karol

Ранее известная украинская певица и ведущая второго выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль поразила откровенным образом.

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Теги: #фото#Тина Кароль