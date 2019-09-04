Тина Кароль потрясла Instagram изгибами тела в обтягивающем платье (фото)
08:03, 04 сентября 2019Звезды
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В этот раз поводом для обсуждений стало тело артистки в обтягивающем наряде.
Кароль привела сеть в восторг / instagram.com/tina_karol
Популярная украинская поп-певица Тина Кароль снова порадовала фанов соблазнительными снимками.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Она произвела фурор своей роскошной фигурой, которую удачно подчеркнуло обтягивающее платье.
В кадре Кароль позирует в ярком розовом платье и демонстрирует изящные изгибы тела. В комментариях поп-звезду осыпали комплиментами. По словам фанов, Тина прекрасно выглядит и держит себя в замечательной форме.
Кароль привела сеть в восторг / instagram.com/tina_karol
Ранее известная украинская певица и ведущая второго выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль поразила откровенным образом.
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