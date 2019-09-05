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"Моя прекрасная няня" Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о раке

10:09, 05 сентября 2019
Звезды
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Заворотнюк ушла от ответа на вопрос о раке / Скриншот

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Журналисты КП позвонили звезде сериала "Моя прекрасная няня" и попросили прокомментировать появившуюся информацию об онкологии.

Журналисты пишут, что голос Анастасии был веселым и звонким, хотя звучал хрипло, "как у очень больного человека". Рассказывать какие-либо подробности Заворотнюк отказалась. 

Актриса просто промолчала на вопрос о том, является ли правдой информация о том, что она не здорова. А на предложение принять участие в мероприятии отказалась и положила трубку.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга. 

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Теги: #сериал#рак#Анастасия Заворотнюк