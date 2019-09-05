"Моя прекрасная няня" Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о раке

Журналисты пишут, что голос Заворотнюк был веселым и звонким, хотя звучал хрипло.

Российская актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке, которые появились в СМИ.

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Журналисты КП позвонили звезде сериала "Моя прекрасная няня" и попросили прокомментировать появившуюся информацию об онкологии.

Журналисты пишут, что голос Анастасии был веселым и звонким, хотя звучал хрипло, "как у очень больного человека". Рассказывать какие-либо подробности Заворотнюк отказалась.

Актриса просто промолчала на вопрос о том, является ли правдой информация о том, что она не здорова. А на предложение принять участие в мероприятии отказалась и положила трубку.

Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.