"Моя прекрасная няня" Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о раке
10:09, 05 сентября 2019Звезды
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Журналисты пишут, что голос Заворотнюк был веселым и звонким, хотя звучал хрипло.
Заворотнюк ушла от ответа на вопрос о раке / Скриншот
Российская актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке, которые появились в СМИ.
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Журналисты КП позвонили звезде сериала "Моя прекрасная няня" и попросили прокомментировать появившуюся информацию об онкологии.
Журналисты пишут, что голос Анастасии был веселым и звонким, хотя звучал хрипло, "как у очень больного человека". Рассказывать какие-либо подробности Заворотнюк отказалась.
Актриса просто промолчала на вопрос о том, является ли правдой информация о том, что она не здорова. А на предложение принять участие в мероприятии отказалась и положила трубку.
Ранее издание «Тайны звезд» сообщило, что после рождения третьего ребенка у 48-летней Анастасии Заворотнюк выявлено серьезное заболевание - рак головного мозга.
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