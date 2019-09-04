цей матеріал доступний українською

70-летняя Алла Пугачева облачилась в дерзкий полупрозрачный наряд (фото)

13:37, 04 сентября 2019
Звезды
465 0
Пугачева восхитила сеть своим &quot;луком&quot; / instagram.com/otkrito.lv

Алла Пугачева с Максимом Галкиным, юморист Геннадий Хазанов, певцы Аркадий Укупник и Игорь Николаев, латвийские и российские бизнесмены — более 70 гостей собрались в юрмальском ресторане 36. līnija, чтобы отметить 68-й день рождения супруга Лаймы Вайкуле Андрея Латковского.

Читайте такжеНа видео попало, как Алла Пугачева приревновала мужа к подруге

Самыми знаменитыми и звездными среди гостей, конечно, были примадонна российской эстрады Алла Пугачева и Максим Галкин, для которых это был последний день пребывания в Юрмале, передает Jauns.lv.

Примадонна исполнила для гостей свой знаменитый хит «Звездное лето» со словами «Я так хочу, чтоб лето не кончалось». Ей подпевала супруга именинника Лайма Вайкуле и остальные гости.

Но произвела 70-летняя Алла Борисовна фурор и своим внешним видом: она пришла на празднование в полупрозрачной черной юбке, которая открыла ее стройные ножки. Дополнила дерзкий образ артистка серебряными туфлями и собранными волосами. Соответствующие снимки опубликованы в Instagram otkrito.lv.

instagram.com/otkrito.lv
instagram.com/otkrito.lv

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Алла Пугачева