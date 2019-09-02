Тина Кароль произвела фурор в эфире шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)

Фанаты восторгаются красотой Тины Кароль.

Известная украинская певица и ведущая второго выпуска нового сезона шоу "Танцы со звездами" Тина Кароль поразила откровенным образом.

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В прямом эфире звезда появилась в черном платье, которое обнажило ее грудь и стройные ножки. На это в комментариях сразу же обратили внимание фанаты: "В глаза смотрите", "Почему нельзя голосовать за ведущую?", "Богиня", "Красотка".

Снимками и видео очаровательной исполнительницы в роли ведущей поделились ее поклонники в одной из фан-групп Тины.

Как сообщал УНИАН, на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир нового сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стал "Вечер легенд", то есть участники посвятили выступления своим кумирам. По результатам голосования зрителей и жюри проект покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.