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Тина Кароль произвела фурор в эфире шоу "Танцы со звездами" (фото, видео)

13:06, 02 сентября 2019
Звезды
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Кароль появилась в откровенном образе / instagram.com/nastya_ym.tkarolmelovin

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В прямом эфире звезда появилась в черном платье, которое обнажило ее грудь и стройные ножки. На это в комментариях сразу же обратили внимание фанаты: "В глаза смотрите", "Почему нельзя голосовать за ведущую?", "Богиня", "Красотка".

Снимками и видео очаровательной исполнительницы в роли ведущей поделились ее поклонники в одной из фан-групп Тины.

Как сообщал УНИАН, на канале "1+1" состоялся второй прямой эфир нового сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стал "Вечер легенд", то есть участники посвятили выступления своим кумирам. По результатам голосования зрителей и жюри проект покинули TAYANNA и Игорь Кузьменко.

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Теги: #фото#Тина Кароль