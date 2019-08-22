Ани Лорак вышла на сцену в слишком коротком платье (видео)

Одни называют поп-звезду красоткой, другие же критикуют ее через чур короткое платье.

Украинская певица Ани Лорак выступила в Юрмале и вызвала споры в сети своим ярким нарядом.

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Видео выступления артистки опубликовано на ее странице в Instagram. На нем "дива" запечатлена в очень коротком платье с широкими плечами. Наряд будто бы пошит из зеркальных осколков, его длина едва прикрывает попу Лорак.

Мнения подписчиков разделились: одни называют поп-звезду красоткой, другие же критикуют ее чересчур короткое платье.

"Удивительная ночь в Юрмале", - коротко подписала видео с выступления певица.

Ранее Ани Лорак поделилась трогательным видео с концерта в Паланге — курортном городе в западной части Литвы.