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Растрепанная Надя Дорофеева показала глубокое декольте (фото)

13:25, 21 августа 2019
Звезды
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Дорофеева удивила поклонников / instagram.com/nadyadorofeeva

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Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она показала глубокое декольте в коралловом платье в горошек. В кадре Дорофеева позирует без макияжа и с растрепанными вьющимися волосами.

"И вот вам сонная фотка из отпуска) Кажется, это было так давно", - написала поп-звезда.

За 2 часа ее публикация собрала более 80 тысяч лайков.

Ранее популярная украинская певица Тина Кароль наделала шума в сети стильным соблазнительным "луком", в котором оголила грудь.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева