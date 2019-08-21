Растрепанная Надя Дорофеева показала глубокое декольте (фото)
13:25, 21 августа 2019Звезды
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Исполнительница показала "сонный" снимок с отдыха.
Дорофеева удивила поклонников / instagram.com/nadyadorofeeva
Популярная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
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Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она показала глубокое декольте в коралловом платье в горошек. В кадре Дорофеева позирует без макияжа и с растрепанными вьющимися волосами.
"И вот вам сонная фотка из отпуска) Кажется, это было так давно", - написала поп-звезда.
За 2 часа ее публикация собрала более 80 тысяч лайков.
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