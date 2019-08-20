Дорофеева "засветила" грудь в прозрачном лифчике (фото)
08:45, 20 августа 2019Звезды
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Макияж певица сделала довольно классический:стрелки и красная помада.
Надя Дорофеева похвасталась стильным образом / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Солистка популярной украинской группі "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала новый образ.
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У себя в Instagram Stories певица опубликовала селфи, на котором она позирует в прозрачном лифчике.
Макияж певица сделала довольно классический:стрелки и красная помада. А вот волосы заплела в игривые косички.
В таком образе Дорофеева выступала на концерте группы в Турции.
фото instagram.com/nadyadorofeeva
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева поделилась соблазнительным фото и рассказала, как потеряла одежду.
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