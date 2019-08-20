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Дорофеева "засветила" грудь в прозрачном лифчике (фото)

08:45, 20 августа 2019
Звезды
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Надя Дорофеева похвасталась стильным образом / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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У себя в Instagram Stories певица опубликовала селфи, на котором она позирует в прозрачном лифчике.

Макияж певица сделала довольно классический:стрелки и красная помада. А вот волосы заплела в игривые косички.

В таком образе Дорофеева выступала на концерте группы в Турции.

фото instagram.com/nadyadorofeeva

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева поделилась соблазнительным фото и рассказала, как потеряла одежду.

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Теги: #Надя Дорофеева