Светлана Лобода в Instagram показала фото "своей любви"
15:57, 19 августа 2019Звезды
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Судя по геотегу, артистка с дочкой находятся в Турции.
Лобода показала старшую дочь / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала свою старшую дочь Еву.
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Трогательное фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Моя любовь", - подписала снимок поп-звезда.
Подписчики Лободы стали активно засыпали ее новый снимок с дочкой комплиментами. "Безумно красивое фото", "Ух, какие глаза", "Совенок", "Какие глаза!", "Божечки, какая прелесть", - пишут в комментариях.
Ранее опальная украинская 40-летняя певица Ани Лорак похвасталась в сети новым фото и рассорила сеть: одни считают, что она выглядит прекрасно, другие же обвиняют артистку в чрезмерном увлечении ботоксом.
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