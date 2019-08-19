Светлана Лобода в Instagram показала фото "своей любви"

Судя по геотегу, артистка с дочкой находятся в Турции.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала свою старшую дочь Еву.

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Трогательное фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Моя любовь", - подписала снимок поп-звезда.

Подписчики Лободы стали активно засыпали ее новый снимок с дочкой комплиментами. "Безумно красивое фото", "Ух, какие глаза", "Совенок", "Какие глаза!", "Божечки, какая прелесть", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская 40-летняя певица Ани Лорак похвасталась в сети новым фото и рассорила сеть: одни считают, что она выглядит прекрасно, другие же обвиняют артистку в чрезмерном увлечении ботоксом.