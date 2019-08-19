"Теряет свою изюминку": новое фото Ани Лорак рассорило сеть

Исполнительница предстала в простом "луке", но все обратили внимание на ее лицо.

Опальная украинская 40-летняя певица Ани Лорак похвасталась в сети новым фото и рассорила сеть: одни считают, что она выглядит прекрасно, другие же обвиняют артистку в чрезмерном увлечении ботоксом.

Читайте такжеТина Кароль в купальнике с "экстремальными" разрезами "подорвала" сеть (фото)

Так, кадр, на котором поп-дива позирует в джинсах и белой рубашке с короткими рукавами, Лорак опубликовала в Instagram.

Одни пользователи сети тут же осыпали ее комплиментами: "Прекрасная", "Богиня", "Такая красивая!".

"Страшидла силиконо-ботоксная", "Красотка, но теряете свою изюминку во внешности", "Помолодела", - пишут в комментариях к фото другие фаны, заметившие перемены во внешности Ани Лорак.

Ранее певица Вера Брежнева озадачила фанатов пикантным фото, на котором позирует в костюме оверсайз.