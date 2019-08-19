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"Теряет свою изюминку": новое фото Ани Лорак рассорило сеть

13:16, 19 августа 2019
Звезды
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Лорак прекрасно выглядит в свои 40 лет / instagram.com/anilorak

Опальная украинская 40-летняя певица Ани Лорак похвасталась в сети новым фото и рассорила сеть: одни считают, что она выглядит прекрасно, другие же обвиняют артистку в чрезмерном увлечении ботоксом.

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Так, кадр, на котором поп-дива позирует в джинсах и белой рубашке с короткими рукавами, Лорак опубликовала в Instagram. 

Одни пользователи сети тут же осыпали ее комплиментами: "Прекрасная", "Богиня", "Такая красивая!".

"Страшидла силиконо-ботоксная", "Красотка, но теряете свою изюминку во внешности", "Помолодела", - пишут в комментариях к фото другие фаны, заметившие перемены во внешности Ани Лорак.

instagram.com/anilorak

Ранее певица Вера Брежнева озадачила фанатов пикантным фото, на котором позирует в костюме оверсайз.

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Теги: #фото#Ани Лорак