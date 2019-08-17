Лобода продемонстрировала стильный образ на борту частного самолета (фото)

На снимке она сидит за столом перед пустой тарелкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram кто хорошо работает, тот хорошо ест 😂👌🍽 Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 17 Авг 2019 в 2:33 PDT

Украинская певица Светлана Лобода любит демонстрировать своим подписчикам стильные образы. На этот раз она показала красивый лук на борту частного самолета.

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Снимок размещен в ее Instagram.

Певица позирует в черномх обтягивающих штанах, коротком черном топе, солнечных очках с черными линзами и широкополой шляпе.

На снимке она сидит за столом перед пустой тарелкой.

"Кто хорошо работает, тот хорошо ест", - подписала она снимок.