Молодая любовница Петросяна перестала скрывать роман с ним (фото)

Пара сейчас отдыхает в оккупированной Ялте.

Молодая ассистентка и любовница известного российского юмориста Татьяна Брухунова впервые "засветила" Евгения Петросяна в своем Instagram.

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Так, она выложила в своей stories видеозапись экскурсии в Массандровском дворце в оккупированном Крыму.

В ролике экскурсовод рассказывает об истории дворца, и на несколько секунд мелькает Евгений Петросян. После чего камеру резко повернули в сторону.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.