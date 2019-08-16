Молодая любовница Петросяна перестала скрывать роман с ним (фото)
Молодая ассистентка и любовница известного российского юмориста Татьяна Брухунова впервые "засветила" Евгения Петросяна в своем Instagram.
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Так, она выложила в своей stories видеозапись экскурсии в Массандровском дворце в оккупированном Крыму.
В ролике экскурсовод рассказывает об истории дворца, и на несколько секунд мелькает Евгений Петросян. После чего камеру резко повернули в сторону.
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Хамовнический суд Москвы официально расторг брак российских артистов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Я нахожусь в Массандровском дворце Александра III. Многое сохранилось в первозданном виде. Я бы сказал, что приблизительно, 60% от дворца, картин, лепнины и прочего. Музей в силу своих скромных возможностей пытается все возвратить. И это было бы правильно, потому что музей (как я написал в книге гостей), это не только история наших царей второй половины девятнадцатого века, но ещё и история нашей культуры, хорошего вкуса и понимания красоты, которые очень согласуются с волшебной красотой Крыма. На первых двух снимках кабинет Александра Третьего. Здесь очень хорошая аура. Для меня понятие «кабинет» чрезвычайно важно. Именно здесь, в кабинете, творческий человек или монарший управленец может творить, генерировать идеи и приносить пользу людям. #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #крым #ялта #массандра #массандровскийдворец