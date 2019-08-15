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Леся Никитюк устроила фотосессию в трендовой детали гардероба (фото)

21:06, 15 августа 2019
Звезды
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Ведущая вновь появилась в велосипедках / instagram.com/lesia_nikituk

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На странице в Instagram телезвезда поделилась снимками, на которых позирует на фоне воды и заката. Для фотосессии Никитюк надела обтягивающие черные велосипедки, укороченную белую рубашку и поясную сумочку.

"Такое романтическое настроение, что хочется процитировать классика: ... квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов", - пошутила ведущая.

Велосипедки или велошорты – новый тренд лета 2019, который стал любимой вещью женщин во всем мире.

instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Настя Каменских поделилась серией эротических фото, на которых она позирует в полупрозрачном белье.

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Теги: #фото#Леся Никитюк