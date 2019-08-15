Леся Никитюк устроила фотосессию в трендовой детали гардероба (фото)
21:06, 15 августа 2019Звезды
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Телезвезда добавила геолокацию — Тузловские лиманы.
Ведущая вновь появилась в велосипедках / instagram.com/lesia_nikituk
Украинская телеведущая, звезда шоу "Кто сверху" Леся Никитюк показала серию фото со своего путешествия по Украине.
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На странице в Instagram телезвезда поделилась снимками, на которых позирует на фоне воды и заката. Для фотосессии Никитюк надела обтягивающие черные велосипедки, укороченную белую рубашку и поясную сумочку.
"Такое романтическое настроение, что хочется процитировать классика: ... квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов", - пошутила ведущая.
Велосипедки или велошорты – новый тренд лета 2019, который стал любимой вещью женщин во всем мире.
instagram.com/lesia_nikituk
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