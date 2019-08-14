Настя Каменских в футболке и с пучком на голове показала лицо без макияжа (фото)

Каменских показала, как выглядит на тренировке: без макияжа, в футболке и с простым пучком на голове.

Украинская певица Настя Каменских часто признается в своей любви к спорту и делится фото с тренировок.

Вот и сейчас в своем Instagram девушка опубликовала снимки с утренней пробежки.

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Каменских показала, как выглядит на тренировке: без макияжа, в футболке и с простым пучком на голове.

"Даже не представляете какой это кайф, когда еще все спят, встретить рассвет", - подписала она фото.

Как сообщал УНИАН, MARUV восхитила горячими фото со съемок новых "Танцев со звездами".