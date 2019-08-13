Вся в коже и мокрая: MARUV восхитила горячими фото со съемок новых "Танцев со звездами"
12:51, 13 августа 2019Звезды
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На снимках девушка позирует в обтягивающем латексном комбинезоне, на каблуках и с мокрыми волосами.
MARUV / Instagram
Скандальная украинская певица MARUV поделилась снимками с бэкстейджа новго сезона шоу "Танцы со звездами".
Фото она разместила в своем Instagram.
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"Бэкстейдж со съемок новых "Танцев", - подписала она их.
На снимках девушка позирует в обтягивающем латексном комбинезоне, на каблуках и с мокрыми волосами.
Как сообщал УНИАН, эпатажная MARUV стала участницей "Танцев со звездами".
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